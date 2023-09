Shtyhet gjykimi për kanosjen e kryetarit të Prizrenit

Në Gjykatën Themelore në Prizren, të mërkurën, ka dështuar të mbahet shqyrtimi fillestar për shkak të mungesës së të akuzuarit Shkëlqim Kryeziu, i cili së bashku me Faik Kryeziu po akuzohen se kanë kanosur kryetarin e Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj për shkak të një kontesti pronësor me komunën.

Lidhur me mungesën e të akuzuarit Kryeziu, gjykatësja Vjollca Buzhala tha se i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo mungesën nuk e ka arsyetuar, raporton “Betimi për Drejtësi”.

E njëjta ka lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim për të akuzuarin Shkëlqim Kryeziu.

Në mungesë të kushteve ligjore kjo seancë është shtyrë, kurse seanca e radhës është caktuar të mbahet më 2 tetor 2023.

Gjykatësja Buzhala ka obliguar Prokurorinë që të pajisë me shkresa të lëndës palën e akuzuar dhe palën e dëmtuar, pasi mbrojtësi i të akuzuarit Faik Kryeziu, avokati Visar Vehapi deklaroi se i mbrojturi i tij për herë të dytë po e kërkon një gjë të tillë.

Ndryshe, i akuzuari Faik Kryeziu pas përfundimit të seancës, fillimisht ka refuzuar të nënshkruaj procesverbalin e gjykatës për shkak se kishte kërkuar përjashtimin e gjykatëses Buzhala, mirëpo një gjë të tillë ai e bëri pas konsultimit me mbrojtësin e tij, avokatin Vehapi.

“Betimi për Drejtësi” ka siguruar vendimin e marrë më 16 gusht 2023 nga kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, me të cilin kishte refuzuar si të pabazuar kërkesën e të pandehurit Faik Kryeziu për përjashtimin e gjykatës, për shkak dyshimit në objektivitetin e gjykatës meqenëse i dëmtuari, Shaqir Totaj mbanë pozitën e kryetarit të Komunës së Prizrenit.

Në vendim thuhet se, i akuzuari Kryeziu përjashtimin e kishte kërkuar në shqyrtimin fillestar më 10 gusht 2023, duke shtuar se e ka ndier vetën të ofenduar kur e ka dëgjuar gjyqtaren gjykuese duke biseduar me prokurorin e shtetit dhe duke i thënë se: “i akuzuari thekson se është i dëmtuar, por në fakt është i akuzuar sepse e ka bllokuar rrugën një kohë të gjatë.”

Sipas vendimit, kërkesa për përjashtim është e pa bazuar dhe se nga shkresat e lëndës penale, kërkesës për përjashtim dhe deklarimit të gjyqtares, kryetarja e gjykatës ka konstatuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore kuptim te nenit 38 të KPPRK-së, për përjashtimin e gjyqtarit nga kjo çështje penale sepse i akuzuari nuk e ka bazuar me asnjë provë dyshimin e tij në objektivitetin e gjyqtares dhe gjykatës, ku arsyeja e dhënë se i dëmtuari është kryetar i Komunës së Prizrenit nuk është rrethanë për përjashtimin e gjyqtares, pa e cekur asnjë provë tjetër që e mbështetë dyshimin e tij në objektivitetin e gjykatës.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, më 28 shkurt 2023, ka ngritur aktakuze ndaj të akuzuarve Faik Kryeziu dhe Shkelqim Kryeziu. Sipas aktit akuzues, Faik Kryeziu më 6 qershor, 1 shtator dhe 18 tetor 2022 në Prizren, me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit ka kanosur personin zyrtar në lidhje me punën e tij zyrtare dhe atë të dëmtuarin Shaqir Totaj – Kryetar i Komunës së Prizrenit për shkak të një kontesti pronësor me komunën e Prizrenit.

Sipas aktakuzës, i njëjti përmes telefonit i kishte dërguar të dëmtuarit Totaj tekst të shkruar me përmbajtje kërcënuese se “je tuj lujt me nerva të mija, mos harro qe e ke premtua me zgjedh këtë çështje, kam me e ndjek këtë çështje deri ne Strasburg”, “…por mos harro se kështu me mua nuk të shkon, kurr skeni me mujt me ba si te don ti as ata hajnat e tjerë të qeverisë, keq shume ke ba qe me ke rrejt”, se “mos dil rren?….hajde preke token pra mase koka e komunës, pa ma kompensua si duhet jo ti po ska lind hala kerkush qe mundet me hy në tokë e ne shtëpi teme harroje”, me çka me këto veprime tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij.

Për këto veprime, Faik Kryeziu po akuzohet se ka kryer veprën penale “Kanosja” nga neni 181 paragraf 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ndërsa, i akuzuari Shkelqim Kryeziu thuhet se më 24 janar 2023 në Prizren, me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit te ankthit, seriozisht e kanos personin zyrtar në lidhje me punën e tij zyrtare dhe ate te dëmtuarin Shaqir Totaj – Kryetar Komunës së Prizrenit, për shkak mosmarrëveshjeve paraprake ne lidhje me nje kontest pronësor me komunën e Prizrenit, ditën kritike përmes Hekuran Gashit i dërgon porosi djalit të të dëmtuarit Shaqir, me fjalët se “thuaj djalit të Kryetarit le ti thotë babes vet le të ndalet sepse “nëse ti nuk mi le rahat fëmijët e mijë unë nuk ta le rahat djalin tende”.

Për këto veprime, Shkëlqim Kryeziu po akuzohet se ka kryer veprën penale “Kanosja”, nga neni 181 paragraf 3 lidhur me paragrafin 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. /BetimipërDrejtësi

Reklamë

RENELUAL TAHIRI prezenton tipet e banesave në kompleksin “Green Avenue” Blloku B !

Për më shumë informata na vizitoni në pikën tonë të shitjes përballë ‘Premium Park Hotel”. Si dhe mund të na kontaktoni: