‘Shuhen’ shpresat për Shqipërinë, Brajan Gruda thirret nga Gjermania

Dy lojtarët gjermanë U-21 Brajan Gruda dhe Rocco Reitz do të kenë mundësinë të stërviten me skuadrën e të moshuarve përpara Euro 2024. Kur kombëtarja gjermane të fillojë përgatitjet e saj për Euro 2024 këtë fundjavë në Turingi, atyre do t’u bashkohen dy yjet e U-21.

Federata Gjermane e Futbollit ka konfirmuar se mesfushori i Gladbach, Rocco Reitz dhe anësori i Mainz-it, Brajan Gruda do të stërviten me ekipin senior deri të premten e ardhshme.

“Disa nga lojtarët tanë kanë ende futboll në klube në finalet e DFB-Pokal dhe Champions League dhe do të na bashkohen më vonë”, tha trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann.

“Ne do të donim t’u jepnim këtyre dy të rinjve një shans për të treguar se çfarë mund të bëjnë në skuadrën e pare”, shtoi ai.

Kombëtarja gjermane do të zhvendoset në kampin e tyre bazë të ekipit të Euro 2024 në Herzogenaurach më 31 maj.

Ata do të luajnë ndeshje përgatitore kundër Ukrainës (3 qershor) dhe Greqisë (7 qershor) përpara se të hapin Euro-n kundër Skocisë më 14 qershor.

Gruda ishte një prej lojtarëve që Shqipëria dhe trajneri Sylvinho po synonin ta afronin duke parë shpërthimin e tij në Bundesliga. Por, tashmë duket se situata është komplikuar për kuqezinjtë.Albanian Post

