Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

By admin

Aktori i famshëm Callum Turner ka folur hapur për marrëdhënien e tij në distancë me të fejuarën e tij, yllin botëror të muzikës, Dua Lipa.

Ndërsa aktori 35-vjeçar po xhironte së fundmi një film të ri në New York, këngëtarja 30-vjeçare sapo ka përfunduar turneun e saj në Amerikën e Veriut “Radical Optimism” dhe së shpejti do të shkojë në Amerikën e Jugut, shkruan Insajderi.

Në një intervistë të re, Callum theksoi rëndësinë e përkushtimit dhe kohës për njëri-tjetrin, pavarësisht nga axhendat e ngjeshura dhe distanca. Ai zbuloi edhe replikën që nisi gjithçka mes tyre.

“Epo, FaceTime është një gjë e mrekullueshme. Dhe rregulli i dytë është se nuk ia vlen kurrë të mos shkosh, kjo është motoja jonë,” tha ai për The Sunday Times. “Nëse mund të shkosh për dy ditë, thjesht shko. Dhe nëse je i lodhur, nuk ka rëndësi sepse do të kalosh kohë të mrekullueshme dhe do të kesh një kujtesë të shkëlqyer. Sapo fluturova për në Boston për dy ditë dhe isha i rraskapitur, por kaluam shumë mirë.”

Ai kujtoi gjithashtu një darkë të veçantë: “Shkuam në një restorant të mrekullueshëm, Neptun ose diçka të tillë – gjithmonë harroj emrat e vendeve. Falënderoj Zotin për të sepse ajo kujton gjithçka. Prit pak, do t’i shkruaj një mesazh dhe do ta pyes,” vazhdoi Callum. “Ishte një nga restorantet më të mira që kam qenë ndonjëherë në jetën time dhe isha atje me të, kështu që jam i lumtur që shkova.”

Aktori britanik zbuloi edhe detajet e takimit të tyre të parë, që tingëllon si një skenë nga një film romantik.

“Ishim ulur pranë njëri-tjetrit dhe kuptuam se po lexonim të njëjtin libër, gjë që është çmenduri. Titullohet Besimi, nga Hernán Díaz, dhe unë sapo kisha mbaruar kapitullin e parë, ia thashë këtë, dhe ajo më shikoi dhe tha: ‘Sapo e mbarova edhe kapitullin e parë’. Unë i thashë: ‘Pra, jemi në të njëjtën faqe,’” tha ai me një buzëqeshje.

