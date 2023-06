Si ishte bota kur West Ham arriti për herë të fundit në një finale evropiane

Pas një paraqitjeje të madhe në Holandë duke kaluar AZ Alkmaar muajin e kaluar, West Ham tani do të përballet me Fiorentina-n në finalen e Europa Conference League të mërkurën. Një ecuri befasuese në gjysmëfinalen e Europa League sezonin e kaluar u ndërpre pak para pengesës së fundit, kështu që ne jemi duke u thelluar në historinë e “Çekiçëve” në kontinent dhe shtrojmë pyetjen, kur West Ham luajti për herë të fundit në një finale europiane?

Kur luajti West Ham për herë të fundit në një finale evropiane?

Stadiumi “AFAS” i AZ Alkmaar është famëkeq për skenat e shëmtuara në rënien e bilbilit të fundit nga tifozët e tyre fanatike që pothuajse e lanë në hije atë që ishte një natë e lavdishme në historinë e West Ham.

Me skuadrën holandeze që humbi vetëm dy ndeshje në shtëpi gjatë gjithë sezonit dhe mburret me një ecuri të pamposhtur në Evropë kur luan në rajonin e Zaan, profesionalizmi dhe menaxhimi i lojës së anglezëve ishte ai i konkurrentëve me përvojë.

Historikisht, “Çekiçët” kanë një rekord të lavdërueshëm në Evropë duke arritur në dy finale të veçanta në mesin e viteve 1960 dhe 70.

E para erdhi në vitin 1965, ku një formacion tërësisht anglez me Kupën e Botës të Anglisë me yje si Geoff Hurst dhe kapitenin Bobby Moore mundi Munchen 1860 në “Wembley”, në Kupën e Fituesve të Kupave Evropiane.

11 vjet më vonë, ata do të gëzonin edhe një herë një ecuri spektakolare në finale, ku një skuadër me Frank Lampard, Billy Bonds dhe Trevor Brooking përfundoi nënkampione pas humbjes 4-2 kundër Anderlecht.

Ata ishin gjithashtu një nga tre skuadrat e suksesshme në Kupën Intertoto në 1999, megjithëse ky ishte efektivisht një turne veror për të përcaktuar kualifikueset për Kupën UEFA.

Si ishte bota në herën e fundit që West Ham u paraqit në një finale evropiane?

Ka disa ngjarje interesante që kanë rrjedhur përgjatë viteve teksa koha kalon që nga ajo finale e fundit e luajtur nga West Ham. Por, cilat janë ngjarjet më interesante të asaj kohe?

Steve Jobs dhe Steve Wozniak formuan kompaninë e famshme “Apple”. “Enterprise”, anija e parë kozmike e NASA-s, u zbulua katër muaj pas humbjes së West Ham.

Fluturimet e para komerciale të “Concorde” nisen në janar të të njëjtit vit. Printeri i parë lazer i prezantuar nga IBM.

Gjithashtu thatësira e madhe e vitit 1976, vera më e thatë për 350 vjet në atë kohë në Mbretërinë e Bashkuar, ishte duke u zhvilluar mirë në kohën kur West Ham u rreshtua në finale.

Çmimi mesatar i shtëpisë në Britani asokohe ishte rreth 10,200 paund. “McDonald’s” kishte vetëm dy vjet në Mbretërinë e Bashkuar. Një litër birrë do t’ju kthente rreth 72 qindarka. Dhe, vetëm gjysma e popullsisë kishte një telefon fiks. Albanian Post