Si Paul Pogba kaloi nga hero në zero

Për Paul Pogba, ishte një e hënë goxha e ngjeshur. Gjatë mëngjesit, lexuam se francezi mendoi të linte futbollin pasi ra viktimë e një komploti zhvatjeje që dyshohet se përfshin vëllain e tij. Deri në darkë, ai po përballej me një ndalim katër-vjeçar për dështimin në një test anti-doping.

Nëse 30-vjeçari goditet me dënimin maksimal, karriera e tij në fund të fundit mund të marrë fund.

Është ai që arriti majat e një triumfi të Kupës së Botës me Francën në vitin 2018, pas një transferimi rekord botëror prej 89 milionë paundësh te Manchester United dy vjet më herët (2016), por ende ndihet i paplotësuar pas periudhave të këqija në rikthimet në “Old Trafford” dhe Juventus.

Pogba rezultoi pozitiv për testosteron pas një ndeshje në të cilën ai nuk luajti, fitoren 3-0 të Juves jashtë ndaj Udinese-s muajin e kaluar. Pogba nuk luan shumë këto ditë.

Kur më në fund arriti formacionin në ndeshjen e parafundit të Juventus-it në shtëpi kundër Cremonese në maj, ai zgjati vetëm 23 minuta para se të merrte një dëmtim në kofshë dhe të dilte me lot.

Ai ka arritur dy paraqitje nga pankina këtë sezon, por ishte si një zëvendësues i papërdorur më 20 gusht që ai u zgjodh për një test të rastësishëm që doli pozitiv.

Pogba tani është duke pritur kampionin B pasi ai përballet me një ndalim dy-vjeçar që mund të dyfishohet nëse vërtetohet se ai e ka marrë drogën me qëllim. Është e fundit në një seri ngjarjesh dramatike që kanë parë rënien alarmante të karrierës së Pogba që kur ai pushtoi botën me Francën pesë vjet më parë.

Marrëdhënia e tij me Jose Mourinho-n, dhe, gjithnjë e më shumë, me tifozët e United, tashmë kishte filluar të përkeqësohej, edhe nëse ishte trajneri që u largua i pari pasi hoqi Pogba nga roli i kapitenit dhe e la atë në stol në Liverpool për ndeshjen e tij të fundit. Pogba që atëherë ka pohuar se mosmarrëveshja e tij me Mourinho-n e la atë të vuante nga depresioni.

Ole Gunnar Solskjaer mori një qasje më simpatike, duke kënaqur dëshirat për ditët e pushimit të mesfushorit, shëtitjet e huaja dhe seancat e rehabilitimit shumë të rregullta në Miami dhe Dubai.

Por Pogba nuk mundi ta kthente besimin e menaxherit të tij në fushë dhe tërboi tifozët duke flirtuar vazhdimisht me Real Madrid-in teksa mbaronte kontratën e tij.

Në kohën kur ai u largua nga United si një transferim i lirë për herë të dytë verën e kaluar, pas një rikthimi jashtëzakonisht zhgënjyes që i kushtoi Unitedit 219 milionë paund gjatë gjashtë viteve, Juve ishte alternativa e tij më e mirë.

Jeta personale e Pogba ishte në trazira deri atëherë. Agjenti dhe miku i tij i ngushtë Mino Raiola ndërroi jetë në prill 2022 pas një beteje me kancerin. Avokatja e Raiola-s, Rafaela Pimenta, ka marrë përsipër dhe është po aq mirë sepse lojtari ka nevojë për të gjithë ndihmën ligjore që mund të marrë.

Ishte Pimenta ajo që lëshoi disa fjalë në emër të Pogba-s vonë të hënën, duke thënë: “E sigurtë është se Paul Pogba kurrë nuk ka dashur të thyejë rregullat”.

Një vit më parë erdhën zbulimet se Pogba ishte shënjestruar nga një bandë e krimit të organizuar.

Katër ditë pasi shtëpia e tij në Hale, Cheshire, u bastis nga hajdutë të cilët kërcënuan gruan e tij Zulay dhe dy djemtë e tyre të vegjël, lojtari u përball me dy banditë me kapuç që i drejtuan pushkët në një banesë në periferi të Parisit.

Ata kërkuan 11 milionë paund dhe e kërcënuan se do ta shantazhonin për një video, duke mbështetur pretendimin e çuditshëm se Pogba pagoi një magjistare për t’i bërë magji bashkëlojtarit të tij te Franca, Kylian Mbappe, teksa po i vidhte vëmendjen.

Pogba pranoi se kishte paguar magjistaren, por këmbënguli se ishte në përpjekje për të kuruar lëndimet. Vëllai i tij Mathias doli publikisht, duke kërcënuar se do të zbulonte informacione “shpërthyese” për lojtarin dhe Mbappe, përpara se ai të arrestohej dhe të akuzohej për komplotin.

Ish-lojtari i Wrexham dhe Crewe kaloi tre muaj në burg para se të lirohej me kusht që të mos kontaktonte me vëllain e tij. 33-vjeçari mohon çdo keqbërje.

Katër të tjerë, që besohet se janë miq të fëmijërisë së Pogba, janë gjithashtu nën hetim për zhvatje dhe shoqërim kriminal. “Paratë i ndryshojnë njerëzit”, tha Pogba për “Al Jazeera” këtë javë. “Mund të shpërbëjë një familje, mund të krijojë një luftë. Ndonjëherë mendoja vetë: ‘Nuk dua të kem më para, thjesht nuk dua të luaj më””.

Ky vendim tani mund të hiqet nga duart e Pogba-s. Juventus-i vështirë se do të dalë duke luftuar në mbrojtjen e tij, duke nxitur pretendimet për të prishur kontratën. Është një kthim i trishtuar dhe mjaft i pahijshëm në Torino për një futbollist kaq të talentuar.Albanian Post