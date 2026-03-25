Si qëndruan 4 ditë pa bukë e ujë në kulmin e shtëpisë Milazim Duraku me 7 nipat në Krushë të Madhe?

Sot u shënua një nga masakrat më të mëdha të luftës ë fundit në vend, ajo e Krushës së Madhe, ku forcat serbe vranë e masakruan 241 qytetarë të këtij vendi, në mesin e tyre pleq, gra e fëmijë. Në 27 vjetorin e masakrës, të mbijetuarit tregoj tmerrin e atyre ditëve të pranverës me 1999.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

 

Kulmi i kësaj shtëpie u bë strehë për mbijetesë.

Milazim Duraku mori 7 nipat e tij dhe u fshehën këtu me 25 mars të vitit 1999.

E gjithë ngjarja ndodhi kur forcat serbe, hynë në Krushë të Madhe.

27 vjet pas kësaj ngjarje, vet Milazim Duraku për Tëvë1, tregoi se si i kaluan 4 ditë pa bukë e ujë.

Krejt kjo, për t’i shpëtuar vdekjes.

“Menjëherë mbrapa shtëpisë, 7 nipa dhe unë vetë i teti, jemi fsheh në njëfarë muri 1.5 metra ka qenë iu thashë, uluni krejt. E para pushkë ka qenë prej bregut, i vranë 5-6. Nipat e mi u ftohën aty de nisën mos me marr frymë, dhe kqyrshin me një vend, thash kuku për mu që donë me vdes për ngjall, dhe kom shku kom marrë ujë, për 4 ditë as ushqim as asgjë”, tregon Duraku.

Nga kulmi i shtëpisë, Duraku me të miturit, doli pasi forcat serbe u larguan nga fshati.

Pas kësaj, u bashkuan me pjesën tjetër të familjes, ku mori lajmin se forcat serbe ia vranë dy vëllezërit.

E fatin e njëjtë, e kishte edhe Bedri Fejzullahu.

Të vetmen gjë nga ai që e ka kujtim familja, është kjo xhaketë që tani ruhet në muzeun e Krushës.

“Paramilitarët serb i kanë ndalë dhe i kanë nda grupe grupe, dy grupe për me i pushkatu dhe një e kanë dërgu në xhami. Prej grupeve kanë shpëtu 4 persona, kanë qenë të plagosur. Vëllain tim atë ditë nuk e kanë mbyt, e kanë qu në xhami, e mandej e kanë mbyt”, thotë Sami Sejfullahu i mbijetuar i masakrës.

E gjithë ngjarja kishte ndodhur vetëm një ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Na 241 viktimat e masakrës së Krushës së madhe, 155 ishin civil, 22 dëshmorë, 64 të zhdukur ndërkaq nga ta mbi 100 ishin djegur, 7 ishin fëmijë dhe 5 gra, njëra shtatzënë.

Pavarësisht kësaj, deri më tani nuk ka persona të dënuar për këtë masakër.

“Nuk është bërë mjaftueshëm për faktin se jo vetëm kapitulli i të zhdukurve por edhe si kapitull i luftës nuk është mbyllë, dëshmitarët po vdesin, kjo po prolongohet”, thotw Selami Hoti, kryetar i fshatit.

Ndryshe, dëshmitë nga ajo që ngjau në pranverën e marsit 1999 në këtë fshat të Rahovecit, tani ruhen në muzeun e Krushës.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

