“Sigal Prishtina” fiton kundër “Proto Cable Prizreni”, pas vazhdimeve

Xhiroja e parë ka sjell ndeshjen e parë në vazhdime. Kjo ndodhi në sfidën mes Sigal Prishtinës dhe Proton Cable Prizrenit, që u zhvillua në Prizren dhe përfundoi 89:83 (24:22, 18:21, 21:21, 14:13, 12:6) në javën e parë të Prince Caffe Superligës.

Në çerekun e parë herë njëra skuadër kalonte në epërsi e herë tjetra, por asnjëra nuk arrinte të shkëputej, duke përfunduar 24:22. Në periudhën e dytë, prishtinasit dy herë ishin në epërsi deri në gjashtë pikë, por në fund me një treshe nga Edmond Kryeziu, skuadrat shkuan në pushim me shifrat 42:43.

Edhe perioda e tretë ishte e barabartë, që dëshmon edhe rezultati 21:21, ndërsa shifrat pas 30 minutash ishin 63:64. Çereku i fundit ishte po ashtu interesant e me rikthime, duke përfunduar 77:77, me një treshe nga Edmond Kryeziu, edhe pse të dy skuadrat kishin mundësi të fitonin në fund, por sfida shkoi në vazhdime. Edhe në vazhdime u zhvillua lojë interesante, por prishtinasit ishin më të vëmendshëm në momentet vendimtare dhe fituan 89:83.

Te skuadra kryeqytetase u dalluan Nick Ward me 25 pikë e tetë kërcime dhe Lejson Zeqiri me 19 pikë e pesë kërcime, kurse te prizrenasit u dalluan Edmond Kryeziu me 20 pikë, Urim Zenelaj me 17 pikë e shtatë kërcime, Isaiah Kelly me 19 pikë e gjashtë kërcime dhe Ivan Koljeviq me 13 pikë e 11 kërcime.