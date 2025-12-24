10 C
Simir Krasniqi zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Simir Krasniqi, është zgjedhur sot kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit.

Zgjedhja e tij u bë me shumicë votash gjatë seancës së mbajtur sot, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nuk paraqitën asnjë kandidat për këtë pozitë.

Për katër vjet, Krasniqi do të udhëheqë punimet e Kuvendit Komunal të Prizrenit./PrizrenPress.com

