Sindikata e Sektorit Privat: Shumë punëtorë me paga 250 euro, fatura e rrymës rreth 70 euro, si të mbijetojnë?

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat shpreh shqetësimin për paralajmërimin e shtrenjtimit të energjisë elektrike 15 për qind, duke e cilësuar atë si një goditje të rëndë për punëtorët e sektorit privat, veçanërisht ata me paga të ulëta.

Kryetari i kësaj sindikate, Jusuf Azemi, në intervistë për Ekonomia Online, vuri në pah se shumë punëtorë në Kosovë paguhen me vetëm 250 euro, duke theksuar se me faturat e energjisë që do të arrijnë deri në 70 euro, ata do të mbeten me shumë pak para për të mbijetuar.

“Ne kemi pasur brengat dhe shqetësimet tona se si të mbijetojmë me këtë shumë që kemi pasur më herët lerë më tani me këtë shtrenjtim të rrymës 15 për qind, që dëmton të gjitha shtresat, me përjashtim ato kapitaliste. Në veçanti i atakon punëtorët e sektorit privat, sepse pagat tona janë jashtëzakonisht të vogla. Ne edhe sot në Kosovë kemi punëtorë që paguhen me 250 euro. Edhe nëse një pagë është e tillë dhe minimumi një faturë, e cila nga 1 prilli do të jetë rreth 50-70 euro, atëherë çka mund të bëjë njeriu me 170 eurot e tjera”, tha Azemi.

Ai kritikoi qeverinë për mospërkrahje të shtresës së ulët. Ai vë në dukje se rritja e çmimit të energjisë elektrike vjen pas periudhës së zgjedhjeve, duke sugjeruar se është një veprim për të plotësuar interesat e grupeve të caktuara.

“Përderisa kam pritur së paku për festën e Bajramit që qeveria të na gëzojë, siç nga gëzonte nganjëherë para zgjedhjeve me nga 100 euro, por po shihet se ato 100 euro tani po i paguajmë, dy-trefish, sepse nuk është duke e çarë kokën për shtresën e ulët të punëtorëve të sektorit privat. Me këtë shtrenjtim edhe bizneset do të atakohen. Të gjitha çka sillen dhe pështillen vijnë deri tek ne, sepse në moment që atakohen bizneset, punëtorët janë të parët që do ta paguajnë këtë faturë. Duhet ta bëjnë një krahasim: nga ajo që para disa muajve morën nga 100 euro menjëherë ato mjete po i bie që po na i merr për dy muaj”, thotë kryesindikalisti i sektorit privat.

Azemi theksoi se rritja e çmimit të energjisë pas zgjedhjeve tregon se qeveria nuk ka pasur qëllim të ndihmojë shtresën e ulët, por ka vepruar për interesa të saj.

“Nuk paska qenë qëllimi se si t’i ndihmojë shtresës së ulët, por siç po shihet rritjen e çmimit të energjisë e ka shtyrë deri më tani që të mos ketë ndikim tek votat dhe tek zgjedhjet. Në momentin që përfunduan zgjedhjet dolën me këtë opsion. Çka mund të themi ne kur edhe qeveritë e mëhershme dhe kjo e tanishmja në veçanti kanë premtuar që në momentin kur ta merr pushtetin, jo që nuk do të shtrenjtohet energjia, por do të ulet çmimi i saj . Së paku lëndën e parë si askush tjetër ne e kemi tonën, meqë KEK-u nuk ka rritur asnjë cent shitjen e megavateve tek KEDS-i dhe të tjerët, atëherë kjo të bënë me dije që me bindje të plotë ky ndryshim po bëhet për apetite të njerëzve në mënyrë individuale”, tha ai.

Bordi i Zyrës së rregullatorit të Energjisë bëri të ditur se vendimi për çmimin e energjisë elektrike do të merret më 11 prill.

Paralajmërimi për shtrenjtimin e rrymës 15 për qind shkaktoi pakënaqësi të gjerë. Në këtë kuadër, të shtunën më 5 prill do tw mbahet protestë në Prishtinë.