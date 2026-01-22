3.9 C
Prizren
E enjte, 22 Janar, 2026
S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

By admin

 

 

Sipas raportit 24-orësh të PK-së, thuhet se ata edhe kanë refuzuar të prezantojnë dokumentet përkatëse.

“Të dyshuarit kanë fyer dhe shtyrë zyrtarët policorë, me ç’rast njëri nga zyrtarët policorë ka pësuar lëndime”, tha Policia.

Me vendim të prokurorit, të dyshuarit pas intervistimit janë liruar në procedurë të rregullt.

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

