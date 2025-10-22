15 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

By admin

Derbi tradicional ndërmjet Lirisë dhe Vëllaznimit është mbyllur pa fitues, me rezultatin 0:0, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Përballja, e zhvilluar në atmosferë të zjarrtë dhe me mbështetje të madhe nga Arpagjik’t, u karakterizua nga shumë duele, luftë në mesfushë dhe pak efikasitet para portës.

Të dy ekipet kërkuan fitoren deri në fund, por mungesa e saktësisë në momentet vendimtare bëri që rezultati të mbetej i bardhë.

Ky barazim i jep nga një pikë të dy skuadrave, ndërsa Liria vazhdon të mbajë formën pozitive në ndeshjet në shtëpi./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Më Shumë

Fokus

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Zafir Berisha, themelues i iniciativës Bashkimi Demokratik për Prizren, në emisionin “Real Talk me Maxhunin”, që transmetohet në Periskopi dhe T7, duke folur për...
Fokus

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

Lëvizja Vetëvendosje ka arritur marrëveshje koalicioni me Partinë e Re Demokratike për raudin e dytë të zgjedhjeve në Prizren. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar...

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e PDK-së

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Kandidati i LDK-së në Rahovec s’e mbërrin balotazhin për pak, kandidati i LVV-së mori 75 vota më shumë dhe do të garojë me Latifin...

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Tetori i ndërgjegjësimit – Dyshohet se aparati i mamografisë në QKMF-në e Suharekës është jashtë funksionit!

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Vdes 43-vjeçari pas vetaksidentit me biçikletë elektrike në Prizren

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne