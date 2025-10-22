S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

Derbi tradicional ndërmjet Lirisë dhe Vëllaznimit është mbyllur pa fitues, me rezultatin 0:0, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.
Përballja, e zhvilluar në atmosferë të zjarrtë dhe me mbështetje të madhe nga Arpagjik’t, u karakterizua nga shumë duele, luftë në mesfushë dhe pak efikasitet para portës.
Të dy ekipet kërkuan fitoren deri në fund, por mungesa e saktësisë në momentet vendimtare bëri që rezultati të mbetej i bardhë.
Ky barazim i jep nga një pikë të dy skuadrave, ndërsa Liria vazhdon të mbajë formën pozitive në ndeshjet në shtëpi./PrizrenPress.com
