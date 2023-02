S’ka marrëveshje në Bruksel

Ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje takimi trepalësh në mes të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i ndërmjetësuar nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe i dërguari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak.

Presidenti serb, Vuçiq para mediave tha që kryeministri Kurti nuk e ka pranuar formimin Asociacionit të komunave me shumicë serbe.“Besoj që do të mund të punojmë në atë që e kemi quajtur zbatim dhe para se gjithash zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Unë pres planin e zbatimit sa i përket marrëveshjeve të arritura më parë. Së pari vjen zbatimit dhe pastaj duhet ta shohim, së pari duhet ta kemi hartën. Nuk është arritur asgjë përveç të bisedojmë, si mund të bisedojmë kur ka kundërshtime për formimin e Asociacionit”- tha Vuçiq.

Paraprakisht, dy udhëheqësit u takuan veç e veç me zyrtarët evropianë.

Ata, po ashtu, takuan të dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.Blloku evropian e konsideron takimin e sotëm mes Kurtit dhe Vuçiqit – të gjashtin me radhë – si më të rëndësishmin, sepse kësaj here, sipas burimeve në Bruksel, nuk do të ketë diskutime për menaxhimin e krizave, por për një dinamikë të re të raporteve.Të dyja palët pritet të arrijnë pajtueshmëri për një propozim të BE-së për normalizimin e raporteve.Propozimi, i cili u është dorëzuar atyre qysh në fund të verës, përkrahet edhe nga Shtetet e Bashkuara

Në tryezën e këtij takimi është plani evropian.

