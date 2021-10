Sondazhi i Albanian Post : Haskuka i pari në Prizren, të tjerët mbesin prapa dhe një numër i madh i të papërcaktuarve

Mytaher Haskuka dhe Lëvizja Vetëvendosje mund ta përsërisin fitoren e tyre në Prizren në Zgjedhjet Lokale të 17 tetorit në Kosovë, por gjasat që kjo të arrihet në raundin e parë nuk janë shumë të mëdha.

Sipas sondazhit të fundit të realizuar nga Albanian Post dhe Institutit Source, me të dhëna të mbledhura në terren në fund të muajit shtator, Haskuka prinë me 42.7% të votës së përgjithshme.

Por, asnjë nga kandidatët e tjerë nuk kanë numra që aktualisht mund t’i bëjnë konkurrencë serioze Haskukës.

I dyti pas kryetarit aktual të komunës, është kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj, me 17.6%.

I treti në sondazh del të jetë ish-ministri dhe një nga figurat kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Quni.

Pro tij janë deklaruar vetëm 8.4% të respodentëve, derisa Lulzim Kabashi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Zafir Berisha i Nismës për Kosovën janë identikë me nga 2.3%.

Kurse, Cemaijl Smaijli, kandidati i minoritetit boshnjak, ka përqindje prej 0.8%.

Specifika që e dallon komunën e Prizrenit nga shumica e komunave të tjera në Kosovë, siç tregon rezultati i sondazhit, është numri tejet i lartë i të pavendosurve, kur kanë mbetur vetëm edhe një javë deri në ditën e zgjedhjeve.

Si “të pavendosur” ende se për kë do të votojnë janë plotë 25.9% të të anketuarve në Prizren.

Se kujt do t’i shkojë kjo përqindje që ka deklaruar se do të votojë në zgjedhjet e ardhshme, por ende nuk janë të vendosur, do të përcaktohet vetëm ditët e fundit, sepse edhe kryqëzimi i të pavendosurve me nivelin e kënaqësisë së tyre me institucionet komunale, nuk tregon shumë.

Kjo pasi, në pyetjet se sa jeni të kënaqur me punën e institucioneve në komunën tuaj, te korrespodentët e pavendosur ende, përqindja më e madhe është te përgjigja se as nuk janë të kënaqur, as nuk janë të pakënaqur.

42.7% e të pavendosurve janë përgjigjur “ashtu-ashtu”, derisa 33.7% thonë se janë të kënaqur dhe përqindja tjetër prej 24.5% deklarohen si të pakënaqur.

Edhe në pyetjen për preferencat partiake Lëvizja Vetëvendosje është e para në Prizren, por me një përqindje pak më të ulët se kandidati Haskuka.

Vetëvendosje ka 41.2%, derisa pasohet nga Partia Demokratike e Kosovës me 16.8%. Edhe PDK përformon për diku 1% më dobët se kandidati i vet në këtë komunë.

Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka rezultat me të mirë se kandidati Quni, me 9.9%, kurse Nisma Socialdemokrate është në sinkron me Zafir Bërishën, me 2.3% të votave.

Edhe për partitë, njëjtë si për kandidatët, në Prizren ka një përqindje tejet të madhe të të pavendosurve, por këtu ka një përqindje të lartë edhe të atyre që kanë refuzuar të përgjigjen.

19.1% në sondazhin e Albanian Post në Prizren thonë se ende nuk kanë vendosur se cilën parti do ta votojnë, derisa janë 9.2% që refuzojnë të përgjigjen në këtë pyetje. Një përqindje prej 1.5% kanë përmendur emra të partive të tjera.

Një statistikë interesante e nxjerr nga sondazhi, është edhe ajo për informatat që kanë qytetarët për rrjedhat politike në vend. Ndryshe nga qytetet tjera, në Prizren ka një përqindje shumë më të lartë të personave që thonë se nuk janë fare të informuar.

“Nuk kam fare informata”, janë përgjigjur 24.4% të respondentëve, derisa “kam pak informata”, thonë 10.7% të tyre, duke e çuar në 35.1% numrin e qytetarëve që nuk kanë fare, ose kanë shumë pak informata për zhvillimet politike.

Ndërsa janë 36.6% që thonë se janë deri diku të informuar.

Këto përqindje të larta shpjegojnë edhe numrin e madh të të pavendosurve për këto zgjedhje në Prizren.

Sondazhi i Albanian Post shpalosë edhe një karakteristikë për votuesit e Prizrenit. Ndryshe nga shumica e komunave të tjera, në Prizren si arsye kryesore për ta votuar një parti, 81.7%, e kanë liderin e partisë. Si arsye e dytë me radhë është dhënë kandidati për kryetar komune dhe vetëm si arsye e tretë me e rëndësishme, programi i partisë.

Prizreni, një nga komunat më interesante në zgjedhje

Komuna e Prizrenit në zgjedhjet e kaluara Lokale të vitit 2017 kishte prodhuar një nga garat më interesante në zgjedhje me tre kandidatë që kishin gjasa të zinin vendin e kryetarit të komunës.

Në raundin e parë të zgjedhjeve Shaqir Totaj i Partisë Demokratike të Kosovës kishte arritur të dilte i pari me 29.75% të votës së përgjithshme dhe Mytar Haskuka me Vetëvendosjen arriti në shifrën e 22.41%. Kjo ishte një rritje e jashtëzakonshme e Vetëvendosjes në Prizren, pasi në zgjedhjet e 2013, kandidati i kësaj partie për kryetar, Arbër Rexhaj, kishte arritur vetëm në kuotën prej 6.7%.

LDK-ja me Hatim Baxhakun në 2017 gjithashtu në raundin e parë kishte shënuar rezultat të mirë me 19.54% të votave dhe Haskuka kishte vetëm diçka më shumë se 1000 vota dallim nga Baxhaku.

Duke parë rritjen në Prizren, Vetëvendosje ishte angazhuar me të gjitha kapacitetet për raundin e dytë. Madje ditën e zgjedhjeve në balotazh, lideri Albin Kurti e kishte kaluar në Prizren.

Raundi i dytë në Prizren shënon garën më të ngushta në histori të zgjedhjeve në Kosovë. Dallimi mes të parti dhe të dytit ishte vetëm 372 vota.

Haskuka do ta bënte për herë të parë Vetëvendosjen fituese në Prizren me 50.4%, derisa Totaj mbeti në 49.6%.

Por, përkundër fitores së Haskukës, vetë partia e tij nuk ishte në të njëjtat shifra në zgjedhjet lokale të 2017-së. Vetëvendosje, atëherë pati fituar vetëm 16.91% për Asamble Komunale, krahasuar me 31.21% të PDK-së.

Prandaj, nëse krahasohet kjo shifër me 41.2% sa Vetëvendosje del në sondazhin e Albanian Post për këto zgjedhje atëherë ka një rritje të madhe.

Zgjedhjet e kaluara parlamentare

Gjithsesi, ka një rënie në raport me rezultatin e zgjedhjeve të kaluara parlamentare të mbajtura me 14 shkurt të këtij viti.

Lëvizja Vetëvendosje në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës pati arritur në 47,52% të votës së përgjithshme në Prizren. Derisa PDK-ja një rritje fare të vogël nga zgjedhjet e kaluara nacionale – nga 16.3% sa kishte me 14 shkurt, në sondazh del diçka më lartë, 16.8%. Por, që gjithsesi është përqindje brenda marzhës së gabimit të sondazhit, që është 1.5%.

Metoda e Sondazhit

Hulumtimi është realizuar sipas metodës së rastit, ku së pari është identifikuar numri i përafërt i popullatës në komunën e caktuar dhe rrjedhimisht edhe numri i anketave që duhet bërë në atë komunë.

Pastaj është caktuar raporti i anketave që duhen realizuar në viset rurale dhe urbane të komunës, në mënyrë që të reflektohet përpjesëtimi real brenda popullatës së komunës. Përfundimisht, janë caktuar pikënisjet (lokacionet) e sakta ku do të bëhen anketat.

Numri i anketave në vendbanimet e komunave janë bërë në proporcion me përqindjen e përafërt të banorëve të secilit vendbanim brenda popullatës në atë Komunë. Në këtë konkludim është ardhur pas vlerësimit të listave të KQZ-së për zgjedhjet e vitit 2021.

Sipas metodologjisë së hulumtimit, anketat e caktuara për një lokalitet realizohen në grup prej 5 anketave (që quhet pikënisje). Një gjë e tillë mundëson përcaktimin e identiteteve të lokaliteteve të ndryshme brenda një vendbanimi apo komune.

Kështu, një pikënisje mund të jetë jë rrugë e caktuar, ku anketuesit duhet bërë një anketë në çdo të dytën shtëpi, të cilat gjenden në njërën anë të kësaj rrugë. Anketuesit duhet ta bëjnë anketën me personin që e ka datëlindjen më së afërmi me ditën e anketimit.

Kjo metodë është dëshmuar të ketë saktësi të lartë statistikore.

Puna në terren ka zgjatur 6 ditë, prej 24 deri me 29 shtator 2021. Me datën 30 shtator edhe 1, 2 tetor, është realizuar kontrolli logjik i pyetësorëve si dhe kontrolli i kualitetit të punës së anketuesve në terren. Pas kontrolleve janë përpunuar të dhënat.

Të martën vazhdon publikimi i rezultateve të sondazhit për një tjetër komunë.

