Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

Në javën e gjashtë të ProCredit Superligës, sot zhvillohet një nga sfidat më të forta të sezonit: Bashkimi – Peja, derbi i dy skuadrave që deri tani kanë qenë të pamposhtura, raporton PrizrenPress.
Të dy ekipet kanë nga pesë fitore në po aq ndeshje, duke treguar formë të shkëlqyer dhe konsistencë të lartë në elitën e basketbollit kosovar. Fitorja e sotme ka peshë të madhe, pasi do t’i mbajë njërën prej skuadrave në krye si e vetmja e pamposhtur e kampionatit.
Bashkimi këtë sezon po garon në FIBA Europe Cup, duke përfaqësuar Prizrenin në arenën ndërkombëtare, ndërsa Go+ Peja është pjesë e Ligës ENBL, ku po tregon nivel të lartë organizimi dhe konkurrueshmërie. Kjo e bën derbin edhe më interesant dhe me më shumë peshë.
Përballjet mes këtyre dy ekipeve kanë qenë gjithmonë të zjarrta dhe me atmosferë të jashtëzakonshme, dhe e njëjta pritet edhe sonte në palestrën “Sezai Surroi”.
Ndeshja zhvillohet në ora 19:00. /PrizrenPress.com
