14.2 C
Prizren
E shtunë, 15 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

By admin

Në javën e gjashtë të ProCredit Superligës, sot zhvillohet një nga sfidat më të forta të sezonit: Bashkimi – Peja, derbi i dy skuadrave që deri tani kanë qenë të pamposhtura, raporton PrizrenPress.

Të dy ekipet kanë nga pesë fitore në po aq ndeshje, duke treguar formë të shkëlqyer dhe konsistencë të lartë në elitën e basketbollit kosovar. Fitorja e sotme ka peshë të madhe, pasi do t’i mbajë njërën prej skuadrave në krye si e vetmja e pamposhtur e kampionatit.

Bashkimi këtë sezon po garon në FIBA Europe Cup, duke përfaqësuar Prizrenin në arenën ndërkombëtare, ndërsa Go+ Peja është pjesë e Ligës ENBL, ku po tregon nivel të lartë organizimi dhe konkurrueshmërie. Kjo e bën derbin edhe më interesant dhe me më shumë peshë.

Përballjet mes këtyre dy ekipeve kanë qenë gjithmonë të zjarrta dhe me atmosferë të jashtëzakonshme, dhe e njëjta pritet edhe sonte në palestrën “Sezai Surroi”.

Ndeshja zhvillohet në ora 19:00. /PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë
Next article
Kosova sonte sfidon Slloveninë

Më Shumë

Lajme

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre...
Lajme

LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka vizituar sot komunën e Dragashit për të uruar Bexhet Xheladinin dhe ekipin e tij për...

Gjendet salmonela në një ngarkesë me mish pule nga Rumania në Prizren

Takim në Dragash për rritjen e rasteve të paraqitjes së arinjve pranë zonave të banuara

Kryetari i AAK-së në Prizren i kërkon Haradinajt të hyjë në koalicion me Konjufcën: Sot kërkohet mençuri, jo retorikë boshe!

Numër i ulët i votuesve në Prizren

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

Numërohen 100% të votave në Rahovec, fiton Smajl Latifi i AAK-së

Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Aksident i rëndë në Prizren, vetura godet dy këmbësorë

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Transformim thelbësor në Spitalin e Prizrenit: Investim 3 milionë euro për Repartet Pediatrike dhe Internistike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne