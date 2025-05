Në orën 19:00, fillon edicioni i 36-të i Festivalit folklorik “Hasi Jehon” në Gjonaj të Hasit. Për tri netë në këtë festival do të performojnë shumë shoqëri kultutore artistike nga të gjitha trevat shqiptare.

Organizatorët kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për mbarëvajtje e kësaj ngjarje të rëndësishme kulturore. Edhe sivjet, për tri netë festivali folklorik “ Hasi jehon” në Gjonaj, sjell tinguj burimor të muzikës folklorike.

Sipas organizatorëve, janë bërë përgatitje për këtë festivial, i cili është edicioni i 36-të i tij,

Gjithashtu, sivjet, është jubileu i 50-të i SHKA “ Malësori”-t, i cili do jetë kryefjalt e festivalit.

Festivali folklorik “Hasi Jehon” tashmë i listuar si aset i mbrojtur në kategorinë e trashëgimisë kulturore e shpirtërore, si institucion unik i ruajtjes, prezantimit, bartjes dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore shpirtërore të shqiptarëve, ka rregullore të veçantë, andaj kriteret e parapara do të respektohen edhe në këtë edicion.

Organizatorët kanë bërë të ditur se, skena e festivalit sivjet do të pasurohet me ansamble nga të gjitha hapësirat mbarëshqiptare.

Para hapjes zyrtare të festivalit që fillon nga ora 19:00, një orë më përpara do të hapet ekspozita e fotografive që tregon veprimtarinë 50 vjeçare të SHKA “ Malësori”, si dhe një ekspozitë e veçantë nga piktorja e talentuar, Tara Alija.

Punimet e saja me veshja tradicionale shqiptare do të mund të blihen, ndërsa mjetët e grumbulluara nga shitja e tyre do të iu dhurohen fëmijëve të sëmurë nga kanceri.