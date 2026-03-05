10.2 C
Prizren
E enjte, 5 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

By admin

Në kuadër të ProCredit Superliga, sonte në Prizren zhvillohet përballja ndërmjet Bashkimit dhe Vëllaznimit, dy skuadra që hyjnë në këtë duel me synimin për të marrë fitoren.

Prizrenasit aktualisht kanë bilanc prej 11 fitoresh dhe 7 humbjesh, ndërsa kuqezinjtë nga Gjakova kanë regjistruar 8 fitore dhe 13 humbje.

Ekipi i Bashkimit ka përfunduar stërvitjen e fundit para kësaj ndeshjeje, me fokus dhe përkushtim maksimal gjatë gjithë javës, duke u përgatitur për sfidën e radhës para tifozëve të vet.

Kjo ndeshje shënon edhe hapjen e fazës përfundimtare të sezonit të rregullt, ku prizrenasit synojnë ta nisin me fitore përballë publikut vendas.

Takimi ndërmjet Bashkimit dhe Vëllaznimit zhvillohet sonte nga ora 19:30, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Biletat për këtë përballje dalin në shitje nga ora 15:00 para palestrës. Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për VIP, ndërsa maksimumi i lejuar është katër bileta për person, me nga një hyrje për secilën biletë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së
Next article
Gjykata Supreme ndërpret paraburgimin ndaj N.B. nga Prizreni, i pandehur për keqpërdorim të pozitës

Më Shumë

Lajme

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Një person në Rahovec ka njoftuar policin se ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes teksa po pastronte oborrin e shtëpisë së tij. Sipas...
Lajme

Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë

Deputeti i PDK-së, Nait Hasani, ka komentuar kandidaturën për president nga VV-ja, që pritet të jetë Andin Hoti. Hasani ka thënë se nuk është kontaktuar...

Ish-punëtorja e “Eurosig” ndalohet në Vërmicë pas tre vitesh në kërkim për ngacmim

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Besa fiton në Prizren

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

“Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë”- Munishi flet për rivalitetin dhe fillimin e sezonit me Lirinë

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne