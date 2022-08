Sonte nis Beerfest

Sonte nis festivali “Beerfest” që do të mbahet më 19, 20 dhe 21 gusht që mbahet në parkingun prapa Pallatit të Rinisë në Prishtinë.

“Përveç shumë birrave, pijeve tjera dhe ushqimit adhuruesit e Beerfest do të kenë mundësi të argëtohen me një program fantastik me emra të shquar të estradës tonë dhe DJ me famë ndërkombëtare. Në mesin e shumë artistëve që do të përformojnë janë: MC Kresha, Lyrical son, Minatori, Melinda Ademi, Xuxi, DJ Caboo, David Dreshaj, Lore, Yon Idy, Telikput, M.O.M, Bigbby, Nonejm e shumë të tjerë”, thuhet në kumtesën e tyre.

Beerfest Kosova ’22 këtë edicion përfaqësohet me 17 brende të birrave ndërkombëtare dhe vendore teksa tetë birra i bashkohen për herë të parë këtij festivali.

Brendet pjesëmarrëse vendore janë: Peja, Prishtina, Sabaja, Morea dhe Illyrian Castle.

Kurse birrat ndërkombëtare janë: Tuborg, Somersby, Carlsberg, Heineken, Moretti, Nastro Azzurro, Peroni, Grolsch, Corona, Kozel, Asahi, Wellf Brau.

Përveç Birrave, prezente do të ketë edhe ujë, lëngje, ushqim si dhe fruta te thata.