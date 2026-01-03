6.8 C
Kulture

Sot ditëlindja e Anton Çettës

By admin

Sot është ditëlindja e Anton Çettës.

Anton Çetta u lind më 3 janar 1920 dhe vdiq më 4 nëntor 1995.

Çetta ishte shkrimtar, profesor letërsie dhe i njohur për pajtimin e gjaqeve te shqiptarët në vitet e 90-ta.

Nga viti 1960 deri në vitin 1968 ligjëroi Letërsinë e Vjetër Shqipe, Historinë e Letërsisë dhe gjuhën Latine në Universitetin e Prishtinës.

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë
Shukri Quni reagon për herë të dytë: Po e kërkoj vetëm votën time

