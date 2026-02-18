Sot në Dhomat e Specializuara në Hagë do të dëgjohen fjalët përfundimtare të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, dhe Rexhep Selimi.
Katërshja e UÇK-së kanë nga 20 minuta kohë për deklarimet e tyre.
Familjarët e Veselit, Thaçit, Selimit e Krasniqit kanë mbërritur tashmë në objektin e DHSK. Gjithashtu edhe kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati ndodhet aty.
Dje në Prishtinë u organizua marshi protestues nga inciativa “Liria ka Emër”, me ç’rast mijëra qytetarë kërkuan drejtësi për procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren