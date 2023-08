Sot Lincoln-Ballkani, kampioni i Kosovës synon kalimin në play-off

Ballkani sot synon ta rrëzojë përfundimisht Lincoln Red Imps dhe të sigurojë raundin e play-off në Ligën e Konferencës.

Pas fitores 2:0 në Prishtinë, “Xhebrailat” do të hyjnë në fushë për ta ruajtur rezultatin kundër skuadrës nga Gjibraltari.

Padyshim, kampioni i Kosovës mbete favorit dhe tashmë ka mësuar nga humbja prej Ludogorets që të mos përsërisë gabimet që ishin shfaqur në duel me skuadrën bullgare.

Përballja mes Lincoln dhe Ballkanit do të nis më fillim nga ora 18:00 dhe zhvillohet në “Victoria Stadium”.

Përndryshe, me sigurimin e ‘biletës’ për në play-off – Ballkani më shumë gjasë do të takohet me Bate Borispol.