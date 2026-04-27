Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

By admin

Një vjetorin e ndarjes nga jeta i Naser Shalës, organizohet akademi përkujtimore për komandantin e UÇK-së.

Me rastin e njëvjetorit të ndarjes nga jeta të Komandant “Ftyrës”, Naser Shalës, Komuna e Malishevës, në bashkëpunim me OVL UÇK Malishevë, organizon aktivitete përkujtimore të martën, më 28 prill 2026.

Njoftimi i plotë i komunës së Malishevës:

NJOFTIM – Me rastin e njëvjetorit të ndarjes nga jeta të Komandant “Ftyrës”, Naser Shalës, Komuna e Malishevës, në bashkëpunim me OVL UÇK Malishevë, organizon aktivitete përkujtimore të martën, më 28 prill 2026.

Ora 13:00 – Akademi Përkujtimore

Shtëpia e Kulturës “Tahir Sinani”, Malishevë

Ora 14:30 – Zbulimi i pllakës përkujtimore

Varrezat e fshatit Banjë, Malishevë

Ftohen të gjithë qytetarët të marrin pjesë.

