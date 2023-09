Sot mbyllet konkursi për afatin plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë akademik 2023/2024 të studimeve themelore në 14 njësi në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Drejtues të Universitetit kanë bërë të ditur se në afatin plotësues janë shpallur 2711 vende për studentë të rinj.

Provimi pranues do të mbahet me 11 dhe 12 shtator, ndërsa rezultatet pritet të publikohen me datë 12 dhe 13 shtator në orën 16:00.