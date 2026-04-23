Sot shënohet Dita Botërore e Librit

Sot në mbarë botën shënohet Dita Botërore e Librit dhe e të Drejtës së Autorit, një ditë e dedikuar promovimit të leximit, librit dhe respektimit të të drejtave autoriale.

Origjina e kësaj dite lidhet me Spanjën, konkretisht me rajonin e Katalonjës, ku tradita e 23 prillit përfshinte dhurimin e një libri dhe një trëndafili, një simbolikë që bashkon dijen dhe dashurinë për leximin, shkruan KultPlus.

Kjo datë u shpall zyrtarisht si Ditë Botërore e Librit më 15 nëntor 1995 nga UNESCO, me synimin për të nxitur leximin dhe për të mbrojtur të drejtat e autorëve në nivel global.

 

Data 23 prill ka një domethënie të veçantë për letërsinë botërore, pasi lidhet me ndarjen nga jeta të dy figurave madhore: William Shakespeare dhe Miguel de Cervantes në vitin 1616. Kjo ditë përkon gjithashtu me lindjen ose vdekjen e autorëve të tjerë të njohur si Vladimir Nabokov dhe Halldór Laxness.

Në Kosovë, kjo ditë shënohet përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore në bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile që promovojnë librin dhe leximin, duke synuar veçanërisht të rinjtë.

Dita Botërore e Librit është një thirrje për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e leximit, si dhe për të vlerësuar kontributin e autorëve në zhvillimin kulturor dhe shoqëror. Ajo gjithashtu nënvizon rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave autoriale, në një kohë kur sfidat në industrinë botuese janë gjithnjë në rritje.

Suksesi i librit dhe i të drejtës së autorit mbështetet në bashkëpunimin mes autorëve, botuesve, mësuesve, bibliotekistëve, institucioneve dhe mediave, duke e bërë librin jo vetëm një mjet kulturor dhe edukativ, por edhe një element të rëndësishëm ekonomik dhe ligjor në shoqëri./KultPlus.com

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

