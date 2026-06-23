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Sot varroset 26-vjeçari që vdiq në vendin e punës në Prizren

By admin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku një person ka humbur jetën në vendin e punës.

26-vjeçari, bëhet e ditur se do të varroset sot në Drenoc të Malishevës, në orën 17:00.

‘’Valmir Morina që vdiq dje në vendin e punës në Prizren, varroset sot në ora 17:00 në Drenoc të Malishevës’’, thuhet në njoftim.

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