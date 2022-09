Spalletti: Nuk firmos për barazim ndaj Liverpoolit

Napoli do të ketë një duel spektakolar në “Maradona” kundër Bayernit në Champions League. Trajneri Spalletti ka karikuar lojtarët e tij në prag të ndeshjes, duke u shprehur se ekipi i tij do të kërkojë vetëm 3 pikët.

“Jam shumë i emocionuar që do të luajmë në Champions League, në “Luna Parkun” e lojës së futbollit. Të gjithëve i shkëlqejnë sytë, atmosfera është gjithmonë e bukur. Ky është një premio për kampionatin e madh që kemi bërë vitin e kaluar.

Ky është një kompeticion që të gjithë e aspirojnë. Është një kompeticion që një “top i vdekur” mund të marrë jetë dhe të vendosë një ndeshje. Kjo është diferenca midis asaj që ndodh në kampionat dhe asaj çfarë dinë të bëjnë lojtarën e Championsit.

Është e vërtetë që ne rikthemi në Champions pas disa kohësh dhe që kemi përballë një nga skuadrat më të forta, por do të japim maksimumin për të bërë një paraqitje të një niveli të lartë. Nuk do të shkojmë në fushë për të marrë komplimenta, por për të fituar sfidën. Nëse do të firmosja për një barazim, një sjellje e tillë do të ishte limituese për rritjen e lojtarëve që nuk kanë këtë qasje”, deklaroi Spalletti.