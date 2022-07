Spaqi publikon listën e Kosovës për Evropianin që zhvillohet në Prizren

Basketbollistët e Kosovës U16 pas përgatitjeve intensive janë të gatshëm për FIBA Kampionatin Evropian.

Në Evropianin e Divizionit C që do të mbahet në Kosovë do të garojnë tetë shtete që janë ndarë në dy grupe. Kosova U16 e meshkujve do të jetë në grup me Shqipërinë, San Marinon dhe Maltën, kurse në Grupin tjetër janë Andorra, Gjibraltari, Moldavia dhe Armenia. Kampionati zhvillohet 12 deri më 17 korrik.

Përzgjedhësi i Kosovës, Valentin Spaqi ka shpallur 12shen finale për këtë garë shumë të rëndësishme, sidomos pasi do të zhvillohet në vendin tonë, Prizren.

12shja e Kosovës

Niman Demiraj, Andi Ahmeti, Yll Kastrati, Ervin Mullaliu, Ben Basha, Sejar Rama, Yll Nuradini, Bener Mitrovica, Mal Syla, Hannan Corovic, Mal Tusuni dhe Erdin Abazxhik.

Përzgjedhës: Valentin Spaqi