Specialja ua vazhdon paraburgimin Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit

“Siç u përmend më herët, për shkak të natyrës së një gjyqi në vazhdim, emrat dhe të dhënat personale të disa dëshmitarëve shumë të ndjeshëm i janë bërë dhe do të vazhdojnë t’i zbulohen Mbrojtjes së Selimit, dhe për këtë arsye do të bëhen të njohura për një gamë më të gjerë personash, duke përfshirë i akuzuari. Kjo, nga ana tjetër, rrit rrezikun që informacionet sensitive që kanë të bëjnë me dëshmitarët bëhen të njohura për anëtarët e publikut përpara se dëshmitarët në fjalë të japin dëshmi. Në këtë kontekst, lirimi i një të Akuzuari me informacione të ndjeshme në posedim të tij nuk do të ndihmonte për mbrojtjen efektive të dëshmitarëve që duhet të dëshmojnë ende”, bëhet e ditur më tutje.