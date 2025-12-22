4.2 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

FokusLajme

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

By admin

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit ka realizuar një investim të ri në kuadër të përmirësimit të kushteve për pacientët, duke furnizuar Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne për dializë.

Sipas njoftimit të spitalit, karriget e reja janë të dizajnuara për të ofruar komoditet, siguri dhe funksionalitet më të lartë gjatë trajtimit, duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe përmirësimin e përvojës së pacientëve.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Ky investim, po ashtu, synon të krijojë kushte më të mira pune për stafin mjekësor dhe infermieror, duke lehtësuar procesin e trajtimit dhe kujdesit ndaj pacientëve që i nënshtrohen dializës.

Nga Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit është shprehur edhe falënderim i veçantë për stafin e Njësisë së Dializës, për përkushtimin, profesionalizmin dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj pacientëve.

Express Kredi nga BiCredit

Institucioni ka bërë të ditur se do të vazhdojë me investime konkrete në shërbim të pacientëve dhe shëndetit publik.

Previous article
LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin
Next article
PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

Më Shumë

Rozë

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Legjenda e muzikës shqiptare, tenori i madh Kastriot Tusha, ka realizuar një këngë të re kushtuar çlirimtarit Ekrem Rexha – Komandant Drinit. Kënga me...
Lajme

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Kryetari dhe kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza në hapje të fushatës zgjedhore nëPrizren ka prezantuar katër shtyllat e programit...

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Qytetari gjen granatë dore në Rahovec, FSK-ja e demolon në mënyrë të kontrolluar

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne