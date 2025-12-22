Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit ka realizuar një investim të ri në kuadër të përmirësimit të kushteve për pacientët, duke furnizuar Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne për dializë.
Sipas njoftimit të spitalit, karriget e reja janë të dizajnuara për të ofruar komoditet, siguri dhe funksionalitet më të lartë gjatë trajtimit, duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe përmirësimin e përvojës së pacientëve.
Ky investim, po ashtu, synon të krijojë kushte më të mira pune për stafin mjekësor dhe infermieror, duke lehtësuar procesin e trajtimit dhe kujdesit ndaj pacientëve që i nënshtrohen dializës.
Nga Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit është shprehur edhe falënderim i veçantë për stafin e Njësisë së Dializës, për përkushtimin, profesionalizmin dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj pacientëve.
Institucioni ka bërë të ditur se do të vazhdojë me investime konkrete në shërbim të pacientëve dhe shëndetit publik.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/