Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit ndanë mirënjohje për Odën e Mjekëve të Kosovës

Skënder Berisha Këtu këndojnë shekujt Nëpër gurgullimë flasin Me mua me ty Me të tjerët Këtu lahen sytë Dhe shërohen Ejani përditë Ejani Dëgjoni zhurmërimën e vrushkujve Që trokojnë si trokashka Si patkonjtë e gjogut...