Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Në kuadër të muajit tetor, i njohur si Muaji i Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit, Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është ndriçuar në rozë, në shenjë solidariteti me gratë që përballen me këtë sëmundje, raporton PrizrenPress.

Qëllimi i kësaj nisme është të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, i cili shpëton jetë.

“Kontrolli i hershëm shpëton jetë – kujdesuni për shëndetin tuaj!”- theksohet në mesazhin e spitalit./PrizrenPress.com

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç
Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

