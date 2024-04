Suhareka dhe Ferizaj drejt Superligës së Kosovës pas fitoreve

Liga e Parë në të dyja grupet, A dhe B, po vazhdon, ku nuk po mungojnë problemet, ndërsa skuadrat që synojnë elitën kanë vazhduar me fitore në xhiron e 24-të.

Në Grupi A, Suhareka ka shënuar fitore ndaj Vëllaznimit me rezultat 2-1 në një ndeshje mjaftë interesante.

Trepça ’89 ka fituar ndaj Rahovecit, po ashtu me rezultat 2-1, ndërsa me të njëjtat shifrat fitoi edhe Dinamo që mposhti Drenicën.

Rilindja 1974 ka mposhtur Trepçën me rezultat 2-1, ndërsa pa gola u mbyll derbi lokal mes Phoenixit dhe Istogut.

Suhareka është lider me 50 pikë, pesë më shumë se sa Trepça ’89 që ka 45 pikë.

Dinamo është në vendin e tretë me 45 pikë dhe do të luftojë në xhirot e mbetura që të sigurojë një vend në play-off, kur kanë mbetur edhe tri ndeshje.

Sa i përket, Grupit B, janë zhvilluar vetëm tri ndeshje, ndërsa janë mbyllur dy, pasi që janë përjashtuar Ulpiana dhe Vllaznia e Pozharanit.

Ferizaj ka shënuar fitore ndaj 2 Korrikut me rezultat 4-2, ndërsa Prishtina e Re ka barazuar me Ramiz Sadikun me rezultat 2-2.

Ndeshja mes Kikës dhe Vushtrrisë është ndërprerë pas sulmit ndaj gjyqtarit Rrezart Hasani, ku rezultati ishte 2-1 në të mirë të mysafirëve.

Flamurtari dhe Vjosa kanë marrë fitore me rezultat zyrtare 3-0.

Ferizaj aktualisht është lider me 57 pikë, tri më shumë se sa Prishtina e Re dhe do të luftojë në tri xhirot e mbetura për tu kthyer në elitë.

Ferizaj ka edhe dy ndeshje deri në fund, me Flamurtarin dhe Vushtrrinë, ku katër pikë i mjaftojnë të ngjitet në Superligën e Kosovës./Telegrafi/

