8.9 C
Prizren
E martë, 31 Mars, 2026
type here...

Lajme

Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

By admin

Suharekë është mbajtur mbledhja e parë e rregullt për vitin 2026 e Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje (MKDHF), ku u diskutua për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në familje.

Në këtë takim morën pjesë nënkryetarja e komunës, përfaqësues të Policia e Kosovës, Qendra për Punë Sociale, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga sektorët e shëndetësisë, arsimit, si dhe institucione dhe akterë të tjerë relevantë që janë pjesë e këtij mekanizmi.

“Gjatë mbledhjes u bë analizimi i përgjithshëm i rasteve të dhunës në familje për tre-mujorin e parë të vitit 2026, ku u diskutua për trajtimin e rasteve, sfidat e hasura dhe nevojën për rritjen e koordinimit ndërinstitucional”, thuhet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, sipas komunës, u dhanë edhe rekomandime konkrete për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, me qëllim të parandalimit dhe trajtimit sa më efikas të rasteve të dhunës në familje, si dhe për ofrimin e mbështetjes së nevojshme për viktimat.

“Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe angazhimit të përbashkët institucional në luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje, duke kontribuar në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve”, vazhdon njoftimi i komunës.

Në fund të takimit u theksua se mekanizmi do të vazhdojë të mbajë takime të rregullta dhe të punojë ngushtë për të adresuar çdo rast në mënyrë të koordinuar dhe profesionale./PrizrenPress.com/

Previous article
Komuna e Malishevës hap thirrjen për aplikim për mjete bujqësore
Next article
FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Më Shumë

Lajme

Të dielën ndryshohet ora, akrepat shkojnë 60 minuta para

Të dielën do të ndërrohet ora dimërore. Ndërrimi i orës bëhet në orën 02:00 të mëngjesit, kur akrepat do të lëvizin 60 minuta para. Me...
Lajme

Gjendet pa shenja jete një person në Prizren

Një person është gjetur pa shenja jete sot në Prizren. Siç merr vesh Insajderi bëhet fjalë për një person që kërkonte lëmoshë. Policia ende nuk ka...

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

Mbrojtja e të akuzuarve kërkon nga Apeli aktgjykim lirues ose rigjykim për “Kobrën” dhe tjerët, Prokuroria dhe pala e dëmtuar ashpërsim të dënimit

18 vjeçari nga Opoja e Dragashit humb jetën tragjikisht në një aksident në Austri

Prizreni synon investime gjermane, Totaj pret ambasadorin Rudolph

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Një dashuri dhe shtatë faje

Totaj pret delegacionin portugez në Prizren, diskutohet për bashkëpunim në teknologji dhe energji

Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

Sekuestrohen 2 kg heroinë dhe armë pa leje në Suharekë

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Media sllovake për ndeshjen pas humbjes: “U shembëm si një shtëpi prej letrash”

Gratë malishevase nderohen me mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne