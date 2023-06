Suhareka për dy ditë me radhë shndërrohet në epiqendër të shqiptarëve, sot fillon Karnevali tradicional

Për dy ditë me radhe qyteti i Suharekës do të jetë epiqendër e festës shqiptare. Në këtë qytet sot dhe nesër do të mbahet Karnevali tradicional i organizuar nga Komuna e Suharekës dhe kompania Golden Eagle.

Në këtë Karneval do të marrin pjesë rreth 500 artistë ndërkombëtarë nga Spanja, Italia, India, Kuba, Brazili, Polinezia, Turqia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova.

Por nuk do të mungojnë edhe shumë artistët shqiptarë ku do të përformojnë hitet e tyre.

Qyteti i Suharekës në natën e parë (sonte) do të mirëpret këngëtarët Klajdi, Bruno & Miri, Capital T, kurse në natën e dytë atmosfera do të ndizet me këngëtarët Mc Kreshën & Lyrical Son, Nora Istrefi, Era Istrefi, etj.

I gjithë ky festival do të moderohet nga Arbana Osmani, Berat Miftari dhe Kushtrim Reshitaj.

Ndërsa, kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka njoftuar për planin për parking.