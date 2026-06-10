Suhareka siguron rreth 4 milionë euro për ndërtimin e QKMF-së së re

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar se komuna ka siguruar një investim prej rreth 4 milionë eurosh nga Ministria e Shëndetësisë për ndërtimin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) së re në Suharekë.
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Përmes një postimi në Facebook, Muharremaj ka bërë të ditur se ky projekt paraqet një investim të rëndësishëm në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e komunës.
“Urime Suharekë. Rreth 4 milion euro nga Ministria e Shëndetësisë për ndërtimin e QKMF-së së re në Suharekë”, ka shkruar Muharremaj.
Ai ka shprehur falënderim për bashkëpunimin institucional ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrit Arben Vitia.
“Faleminderit Ministrit Arben Vitia për bashkëpunimin”, ka shtuar kryetari i Suharekës.
Muharremaj ka paralajmëruar gjithashtu se ditëve në vijim priten edhe njoftime të tjera për projekte të reja në komunë.
“E lajme të tjera fantastike ditëve në vijim”, ka shkruar ai.
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