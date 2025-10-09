17.3 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

By admin

Një person pas një mosmarrëveshje të çastit ka sulmuar fizikisht një grua (shtetase të Gjermanisë).

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 04:00 në rrugën “Rrust Kabashi”, në Prizren.

Tutje bëhet e ditur se viktima ka pranuar trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të Prizrenit, e më pas është transferuar në QKUK për trajtim të mëtejmë.

“I dyshuari mashkull kosovar, pas një mosmarrëveshjeje të çastit ka sulmuar fizikisht viktimën femër shtetase e Gjermanisë. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor në Emergjencën e Spitalin e Prizrenit e më pas është transferuar në QKUK për trajtim të mëtejmë”, thuhet në raport.

Ndërkaq, i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

