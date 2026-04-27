Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një person është arrestuar pasi dyshohet për sulm ndaj personit zyrtar.
Policia e Kosovës ka njoftuar se i dyshuari i cili u arrestua më 26.04.2026 në Prizren ka sulmuar fizikisht një person, derisa ishte duke e kryer punën e tij zyrtare.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që dyshohet se kishte sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar derisa ishte duke ushtruar detyrën e tij zyrtare” – thuhet në raportin 24 orësh të Policisë.
Policia nuk dha detaje për natyrën e punës së personit i cili dyshohet se u sulmua fizikisht, por sqaroi se i dyshuari me vendim të prokurorit u dërgua në mbajtje.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren