Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Sot në Malishevë është përuruar super-nënkalimi i ri i cili kushtoi rreth 8 milionë euro.

Qytetarë të shumtë, të prirë nga kreu i Nismës, Fatmir Limaj, bashkë me kryetarin e kësaj komune, Ekrem Kastrati, e qindra qytetarë përurimin e bënë në mënyrë më të veçantë.

Përurimi nuk u bë me prerje shiriti, por me ecje nëpër të gjithë nënkalimin, i cili u ndërtua për rreth 3 vite, njofton Klankosova.tv.

Malishevasit thanë se kanë pasur nevojë për një projekt të tillë, e sidomos për sezonin e verës për shkak të numrit të madh të mërgimtarëve.

