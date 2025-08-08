Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Sot në Malishevë është përuruar super-nënkalimi i ri i cili kushtoi rreth 8 milionë euro.
Qytetarë të shumtë, të prirë nga kreu i Nismës, Fatmir Limaj, bashkë me kryetarin e kësaj komune, Ekrem Kastrati, e qindra qytetarë përurimin e bënë në mënyrë më të veçantë.
Përurimi nuk u bë me prerje shiriti, por me ecje nëpër të gjithë nënkalimin, i cili u ndërtua për rreth 3 vite, njofton Klankosova.tv.
Malishevasit thanë se kanë pasur nevojë për një projekt të tillë, e sidomos për sezonin e verës për shkak të numrit të madh të mërgimtarëve.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren