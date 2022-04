Superliga e Kosovës vjen me katër përballje interesante në javën e 26-të

Superliga e Kosovës do të zhvillojë javën e 26-të të saj me katër sfida të cilat do të luhen nga e premtja në të diel.

Takimi i parë do të zhvillohet mes Golden Eagle Yllit dhe Dritës. Therandasit janë favoritë pasi kanë 19 fitore e gjashtë humbje, duke u renditur në vendin e parë, kurse gjilanasit janë të fundit me 25 humbje nga po aq ndeshje të zhvilluara.

Të shtunën do të zhvillohet sfida e rivalëve të vjetër mes Trepçës dhe Bashkimit. Mitrovicasit renditen në vendin e dytë me 17 fitore e tetë humbje, kurse prizrenasit janë në vendin e shtatë me dhjetë fitore e 15 humbje.

Ndeshje shumë interesante pritet ndërmjet Prizrenit 16 dhe Pejës, vendit të katërt, përkatësisht të tretë. Prizrenasit kanë 15 fitore e dhjetë humbje, ndërsa pejanët 16 fitore e nëntë humbje, andaj pritet një sfidë rivalizuese, me të dy skuadrat që synojnë një pozitë sa më të lartë në garat e rregullta.

Ndeshja e fundit zhvillohet ndërmjet Rahovecit dhe Sigal Prishtinës, skuadrës së gjashtë, përkatësisht të pestë në renditje. Vreshtarët kanë 11 fitore e 14 humbje, kurse prishtinasit 12 fitore e 13 humbje.

Art Motion Superliga – Java 26

E premte

20:30 Golden Eagle Ylli – Drita

E shtunë

20:30 Trepça – Bashkimi

E diel

17:00 Prizreni 16 – Peja

20:30 Rahoveci – Sigal Prishtina

/Albanianpost.com