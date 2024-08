Szunyog do të vizitojë muralin në Prizren që përshkruan historinë e qytetit

Ambasadori i BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog, sot do të vizitojë muralin artistik në Prizren të mbështetur nga BE-ja.

Gjatë vizitës, ambasadori do të takohet me artistët, të cilët do ta shpjegojnë konceptin e intervenimit në mural. Vepra murale e krijuar në një zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore të Prizrenit, është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të BE-së për përmirësimin e hapësirave urbane përmes intervenimeve artistike.

“Përzgjedhja e temës, e cila përshkruan historinë e pasur të qytetit, erdhi si rezultat i një procesi të kujdesshëm të konsultimit publik me përfshirjen e institucioneve lokale të trashëgimisë kulturore, Komunës së Prizrenit, shoqërisë civile, plot artistëve dhe gazetarëve, në bashkëpunim me OJQ-në lokale Ec Ma Ndryshe, e cila është e specializuar për projekte kulturore dhe të trashëgimisë”, njofton Zyra e BE-së.

Marketing



https://prizrenpress.com/128754321689087654-2/