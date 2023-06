Tahiri: Kemi nisur punën për mocionin mosbesues ndaj Qeverisë – duhet vetëm të diskutohet me dy partitë opozitare

Shefi i grupit nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, ka deklaruar se kanë nisur mocionin mosbesues ndaj Qeverisë së Kosovës.

Ai pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit ka deklaruar se “po kemi nisur punën”.

“Mocionin e kemi nisur, e kemi përpiluar. Tash, duhet vetëm të jetë në diskutim me dy partitë opozitare për t’i dhënë komentet e tyre në draft. Ka qenë si reflektim i kryeministrit që e ka bërë në atë pjesë të Veriut”, ka thënë Tahiri.

Teksa për kërkesat e Listës Serbe, ai ka thënë se shteti i Serbisë nuk është në pozicion ta kushtëzoj Kosovës.

“Lista Serbe e as Vuçiç nuk është në pozicion të kushtëzoj Kosovën. Ne kemi shtet, institucione, parlament. Ajo çka dua të them është si Aleancë ne kemi qenë shumë të sinqertë me këtë Qeveri, ne jemi të vetmit që kemi dalur dhe kemi thënë në Kuvend zotëri kryeministri mos hy në zgjedhje, sepse je duke hyrë në një eksperiment që nuk mund të dalësh. Dhe ndodhi ajo çfarë u tha”.

Ai tutje ka kërkuar sqarim në atë se si do të mbahen zgjedhjet e reja, prej cilit buxhet të Kosovës.

“Tash, kryeministri dhe Qeveria a duhet që kabineti qeveritar prej xhepit të tyre të paguajnë për zgjedhjet e reja. Pra, ka qenë një eksperiment që nuk i ka sjellur asgjë të mirë Kosovës, veçse e ka dëmtuar si në rrafshin e brendshëm, ashtu edhe në rrafshin ndërkombëtarë”.