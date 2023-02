Takim për sigurin e Prizrenit

Kryesuar nga Kryetari Shaqir Totaj, sot u mbajt mbledhja e radhës e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), në sallën e Kuvendit të Komunës, në Shtëpinë e Bardhë.

Kryetari Totaj falënderoi banorët e Komunës për qytetari aktive dhe bashkëpunim me të gjitha institucionet e sigurisë në Prizren.

Gjatë këtij takimi, u bë shqyrtimi dhe miratimi i Draft Planit të Punës së KKSB-së për vitin 2023.

Gjithashtu, u bë vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes së sigurisë në territorin e Komunës së Prizrenit – raport nga Policia e Kosovës për vitin 2022 si dhe u pranuan rekomandimet dhe sugjerimet e anëtarëve të KKSB-së për organet gjegjëse.

“Këto çështje do të trajtohen me prioritet”,tha Totaj duke shtuar se “do të zhvilloj takime të tjera me anëtarët e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, sipas nevojës, në të ardhmen.”