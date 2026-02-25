8.2 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
Lajme

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

By admin

Menaxheri i Posta e Kosovës për rajonin e Prizrenit, Liri Ramadani, ka zhvilluar sot një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari.

Në këtë takim u diskutu për zgjerimin e bashkëpunimit.

Ramadani e ka uruar Hajdarin për marrjen e detyrës së re, duke e falënderuar njëkohësisht për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet spitalit dhe Postës së Kosovës.

“Diskutuam për mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit, konkretisht për ofrimin e shërbimeve financiare jobankare për pacientët dhe palët e tjera të interesuara. Po ashtu, shqyrtuam mundësinë e hapjes së një zyre postare brenda hapësirave të spitalit, me qëllim lehtësimin e qasjes në këto shërbime”, shkruan ai në Facebook.

Sipas tij, një iniciativë e tillë do të synonte afrimin e shërbimeve postare dhe financiare më pranë qytetarëve, veçanërisht për pacientët dhe familjarët e tyre që frekuentojnë institucionin shëndetësor.

Ramadani ka falënderuar drejtorin Hajdari dhe stafin e spitalit për mikpritjen dhe gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen.

