Tayna shfaqet joshëse nga koncerti i radhës, provokon me dekoltenë e hapur

Reperja e njohur, Tayna ka nisur angazhimet intensive me koncerte në vende të ndryshme të Evropës, pas lirimit të masave anti-Covid.

Përmes postimeve në InstaStory, reperja nga Prizreni ka treguar se vetëm gjatë 24 orëve të fundit ka vizituar tri shtete të ndryshme, por sipas saj ia ka vlejtur.

Përveç kësaj, Tayna ka sjell gjithashtu pamje nga dukja mbrëmjen e kaluar (5 mars), teksa u shfaq tejet provokuese dhe e veshur me shumë stil.

Në një kroset ngjyrë të gjelbër me dekolte të hapur, të kombinuar me një palë pantallona të gjerë me ngjyra ushtarake, reperja përfundoi dukjen me aksesor me shkëlqim në qafë, në njërin prej të cilëve shkruhej ‘Tayna’.

Doruntina Shala (emri i plotë) dukej më në formë se asnjëherë më parë, ndërsa fansa të shumtë kishin ardhurat a shohin performancën e saj nga afër.

Ndryshe, kujtojmë që parat e grumbulluara nga koncerti i mbrëmshëm në Zvicër, Tayna ka deklaruar se do t’i dhurojë për Fondin e Sigurisë së Kosovës.