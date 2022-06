Kryesia e Kuvendit ka vendosur në mbledhjen e sotme për caktimin e tri seancave të ardhshme të Kuvendit të Kosovës.

E para do të jetë nesër (e martë) në orën 13:00 ku do të bëhet vazhdimi i pikave të mbetura nga seancat e kaluara, derisa seanca e re do të mbahet të enjten më 16 qershor, duke filluar nga ora 10:00. Në këtë seancë do të diskutohet për Trustin.