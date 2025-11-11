8.4 C
Prizren
E martë, 11 Nëntor, 2025
type here...

FokusKulture

Të enjten organizohet edicioni i tretë i ‘Darkës së Bereqetit’ në Gjonaj të Hasit

By admin

Tradita e “Darkës së Bereqetit”, e njohur edhe si “Darka e Lamës”, do të organizohet për të tretin vit me radhë këtë të enjte, më 13 nëntor, në qendrën e kulturës “Reshat Çoçaj” në fshatin Gjonaj të Hasit, duke nisur nga ora 14:00.

Aktiviteti, i cili ka marrë formën e një feste të përvitshme, organizohet nga Shoqëria Kulturore Artistike “Malësori” dhe ka për qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore e kulinare të trevës së Hasit.

Ky aktivitet u organizua për herë të parë në vitin 2022, duke shënuar një kthesë në ringjalljen e zakoneve të vjetra hasjane. Në edicionin e dytë, të mbajtur në nëntor 2023, u shtua edhe hapja e një muzeu etnografik dhe një program artistik i pasur, duke e bërë ngjarjen më gjithëpërfshirëse.

Organizatori Haziz Hodaj ka konfirmuar se përgatitjet teknike kanë përfunduar dhe se këtë vit sofra do të jetë më e begatshme, me një përzgjedhje të gjerë ushqimesh tradicionale. Si çdo vit, flija gjigande mbetet atraksioni kryesor, duke u përgatitur në mënyrë ceremoniale dhe duke simbolizuar bujarinë e tokës.

“Këtë vit sofra hasjane do të jetë edhe më e begatshme, me një përzgjedhje të gjerë ushqimesh tradicionale që përfaqësojnë trashëgiminë kulinare të trevës së Hasit”, tha Hodaj.

Ngjarja do të shoqërohet me një program artistik të pasur, ku do të performojnë anëtarët e SHKA “Malësori” me këngë e valle tradicionale.

“Darka e Bereqetit” përfaqëson mirënjohjen ndaj tokës dhe punës së bujkut, duke bashkuar banorët e zonës dhe miqtë e Hasit në një atmosferë të ngrohtë mikpritjeje.

Ajo është një festë që shënon përfundimin e sezonit të korrjes dhe fillimin e dimrit me shpresë e falënderim.

Ky edicion i tretë pritet të jetë më i pasur në përmbajtje dhe më i gjerë në pjesëmarrje, duke e kthyer “Darkën e Bereqetit” në një pikë referimi për identitetin kulturor të Hasit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Më Shumë

Fokus

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Dy vëllezër mbetën të vrarë sot në Gollubovc të Malishevës, ndërsa dorasi dyshohet të jetë dhëndri i tyre. Nëpër rrjete sociale kanë nisur të qarkullojnë...
Fokus

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Sektori i Hetimeve në Stacionin Policor të Prizrenit ka njoftuar lidhur me një rast të vjedhjes së rëndë, që ka ndodhur më 22 shkurt...

Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Numërohen 100% të votave në Rahovec, fiton Smajl Latifi i AAK-së

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne