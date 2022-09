Të famshmit zemërthyer pas vdekjes së yllit të “Gangsta’s Paradise”

Coolio ka vdekur në moshën 59-vjeçare. Reperi, emri i vërtetë i të cilit është Artis Leon Ivey Jr., vdiq të mërkurën, më 28 shtator, në shtëpinë e një shoku në Los Angeles, Kaliforni.

“Jemi të pikëlluar për humbjen e mikut tonë të dashur, Coolio, i cili vdiq këtë pasdite”, tha një përfaqësues i reperit të ndjerë për Us Weekly, transmeton Klankosova.tv.

“Ai preku botënme dhuntinë e talentit të tij dhe do të na mungojë shumë. Faleminderit të gjithë atyre që kanë dëgjuar muzikën e tij”.

Banori i Pensilvanisë, i cili ishte më i njohur për hitin “Gangsta’s Paradise” nga filmi i vitit 1995 Dangerous Minds, u konfirmua i vdekur nga menaxheri i tij Jarez Posey të mërkurën. “Me sa di unë ai ishte në shtëpinë e një shoku dhe ishte në banjën e tij”, konfirmoi Posey për Rolling Stone, duke shtuar se Coolio vdiq nga një sulm i dyshuar në zemër. Asnjë shkak zyrtar i vdekjes nuk është konfirmuar ende.

Sipas TMZ, që të parët raportuan lajmin, Coolio, kishte shkuar në tualetin e një miku të tij. Pasi shoku i tij u shqetësua kur reperi mungoi për një periudhë të gjatë kohore, ai e gjeti atë të shtrirë në dysheme.

Miku i artistit lajmëroi ambulancën dhe më pas u konstatua edhe vdekja e tij në vendngjarje.

Coolio ishte i martuar me Josefa Salinas nga viti 1996 deri në vitin 2000. Ata kishin katër fëmijë, vajzat Artisha, Brandi, Jackie dhe djalin Artis, i cili luajti me të në serialin realitet të vitit 2008, Coolio’s Rules.

Përtej suksesit të tij muzikor, i cili përfshinte tetë albume solo në studio midis 1994 dhe 2009 – Coolio mori role në filma të mëdhenj gjatë karrierës së tij. Ai u shfaq në vitin 1997 në Batman & Robin përballë George Clooney si Kalorësi i Errët, Get Over It ëith Kirsten Dunst në 2001 dhe u shfaq në filmin Daredevil të Ben Affleck në 2003.

Pas vdekjes së tij tragjike, të famshmit kanë përdorur rrjetet sociale për të nderuar ikonën e muzikës.

Michelle Pheiffer, e cila luajti në Dangerous Minds, dhe video muzikore përkon për “Gangsta’s Paradise” të Coolio, tha se i është thyer zemra kur dëgjoi lajmin për vdekjen e tij.

“Zemërthyer kur dëgjova për ndarjen nga jeta të artistit të talentuar Coolio”, shkroi ajo.

“Një jetë e shkurtuar krejtësisht. Siç mund ta dinë disa prej jush, unë pata fatin të punoja me të në Dangerous Minds në 1995. Ai fitoi një Grammy për këngën e tij të shkëlqyer në kolonën zanore që mendoj se ishte arsyeja që filmi ynë pati kaq shumë sukses. Më kujtohet se ai nuk ishte gjë tjetër veçse i mëshirshëm. 30 vjet më vonë, unë ende kam të dridhura kur dëgjoj këngën”.

“Ky është një lajm i trishtuar”, shkroi Ice Cube në Twitter. “Unë jam dëshmitar i dorës së parë që ky njeri ka arritur në krye të industrisë. Pusho në paqe Coolio”.

“Një nga djemtë më të mirë që kam njohur. Pusho në paqe”, shkroi Mc Hammer.

“Ngushëllimet dhe lutjet e mia më të thella shkojnë për familjen e Coolio”, ka shkruar Martin Lawrence.

Ndërkaq, Sean Evans, tha: “CD-ja e parë që kam blerë ndonjëherë në jetën time dhe më legjendare Wingh 10 Las Dab që këta sy kanë parë ndonjëherë. Pusho në paqe Coolio”.