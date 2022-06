Të gjitha marrëveshjet e dakorduara Kosovë-Shqipëri

Marrëveshjet e Ministrive të Arsimit

Ministrja e Arsimit të Shqipërisë, Evis Kushi dhe zëvendësministri i Arsimit të Kosovës, Dukagjin Pupovcim, njoftuan për fillimin e zbatimit të marrëveshjes mes dy vendeve në fushën e arsimit të lartë.

Bazuar në këtë marrëveshje, në 19 universitetet shqiptare, nga Gjirokastra e deri në Mitrovicë, duke nisur nga viti i ri akademik, procesi i regjistrimit të studentëve në universitetet publike, do të bëhet në mënyrë të barabartë.

Marrëveshjet në Ministrive të Punëve të Brendshme

Ministrat e Punëve të Brendshme të Kosovës e Shqipërisë, Xhelal Sveçla e Blendi Çuçi, njoftuan për zbatimin e marrëveshjeve mes dy vendeve në kalimin e lirë të kufirit.

Ministrat nënshkruajnë protokollin për kalim –lehtësimin e kufirit të banorëve brenda brezit kufitar. Gjithashtu, këta njoftuan edhe për marrëveshjen për shkëmbime të dhënash reale për të martuarit në vendet respektive.

Marrëveshjet e Ministrive të Financave

Bashkëpunim të mirë në fushën doganore. Ka marrëveshje për ulje të burokracive në kalimin e mallrave. Do të nënshkruhet sot marrëveshje për bashkëpunim doganor.

Grupet punuese pritet të punojnë që para mbledhjes së ardhshme të dy qeverive në muajin nëntor, pritet të ketë një marrëveshje për bashkim doganor. Marrëveshje tjetër është ajo për sigurimet shoqërore.

Marrëveshje për energjinë

Mundësitë e bashkëpunimit në ndërtimin e infrastrukturës së gazit dhe TEC-it të Vlorës si dhe angazhim për diskutime teknike. U tha se synimi është që përmes marrëveshjes të përballohet kriza me energji elektrike. Kjo pë shkak se këtë vjeshtë, ministrat përkatës thanë se pritet që Evropa të ballafaqohet me probleme me gaz dhe energji, si pasojë e luftës Rusi-Ukrainë. U tha se marrëveshjet janë që tepricat e rrymës të barten nga njëri vend te tjetri si dhe detaje të tjera.

Marrëveshje në bujqësi

Dy marrëveshje për bashkëpunim për fushën e zbatimit të mbështetjes së programeve dhe ajo për mbështetje teknike mes dy agjencive për sigurimin ushqimor. Marrëveshje tjetër është edhe ajo për ndarjen e të dhënave në fushën e bujqësisë sa i përket çmimeve.

Marrëveshje mes ministrive të Infrastrukturës

Marrëveshje për studimin e gjendjes së rrugëve të fshatrave të brezit kufitar dhe fshatrave që janë në zona të thella malore. Marrëveshja ka të bëjë me rregullimin e infrastrukturës së këtyre fshatrave dhe qasje më të lehtë në qytete. Ndodhë që rrugët në njërën anë ndërtohet deri afër kufirit e pjesa tjetër mbetet pa rrugë. Por kjo marrëveshje mundëson që një kompani që ndërton një rrugë në Shqipëri të ndërtojë edhe në pjesën e Kosovës apo e kundërta.

Marrëveshja për hekurudhën

Ministritë e Infrastrukturës nënshkruajnë marrëveshje për studimin e fizibilitetit për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Për studimin e fizibilitetit, Kosova do të financojë rreth 900 mijë euro e Shqipëria rreth 1 milion euro.

Marrëveshje në shëndetësi

Ministrat nënshkruajnë marrëveshje në fushën e shëndetësisë për ofrim të shërbimeve mjekësore të qytetarëve në zonat kufitare, shkëmbimin e ekspertëve e gjithashtu marrëveshje për bashkëpunim në fushën farmaceutike.

Me këtë marrëveshje, mjekët mund të punësohen në kohë të caktuara në spitalet ndërkufitare e më vonë do të shtrihet dhe në spitale të tjera.

Marrëveshje në turizëm

Platformë e përbashkët digjitale të turizmit. Platforma do të paraqesë dy vendet si cak për turizmin. Gjithashtu përveç shqiptarëve, do të jetë platformë edhe për informim të vizitorëve të huaj.

Marrëveshje për rininë

Bashkëpunim mes të rinjve në të dy vendet. Shkëmbim dokumentesh për rininë. Janë bërë bashkë të rinjtë në takime për debat dhe për të krijuar afërsi. Me marrëveshjen e re, ministritë e Rinisë zotohen për shkëmbim të të rinjve dhe projekteve për të rinjtë. Kushte më të favorshme për nxitje të të rinjve me aktivitete të përbashkëta. Me kalendarin e përbashkët të aktiviteteve, synohet përbashkimi i të rinjve.

Marrëveshje në fushën e mbrojtjes

Pas agresionit rus në Ukrainë, u tha se rajoni i Ballkanit është i brishtë. Për këtë arsye, janë intensifikuar kontaktet dhe aktivitetet e përbashkëta. Në këtë rast, u përmend edhe prezenca e Kosovës në selinë e NATO-s, krahas 55 vendeve, ku ishte në krah bashkë me vendet tjera të aleancës të mbajtur në Bruksel. Me këtë rast, dy shtetet arrijnë marrëveshje për mbrojtjen civile në kërkim shpëtim dhe ujërave territoriale.

Bashkëpunim në drejtësi

Bashkëpunimi gjyqësor mes dy vendeve të shtrihet dhe në fushën civile e tregtare dhe tashmë ka një marrëveshje të tillë mes të dy vendeve. U tha se do të ketë efekt direkt tek qytetarët. Bashkëpunimi në këtë fushë të shtrihet dhe tek njohja e licencave të avokatëve, ndërmjetësve e provimeve të jurisprudencës.

Marrëveshja për financimin e enciklopedisë shqiptare

U tha se kjo është një vepër e munguar prej shumë kohësh. Kjo është një vepër që parashikon në 11 vëllime dhe që do të përmbajë gjithë korpusin e përgjithshëm të popullit shqiptar. Do të jetë një vepër për të cilën do të angazhohen dy Akademitë e Shkencave kurse qeveritë e Kosovës e Shqipërisë do të bëjnë financimin.RTKLIVE