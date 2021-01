Të gjitha transferimet në basketboll

Ka përfunduar afati kalimtar në basketboll, ku kishte shumë transferime të bujshme.

Golden Eagle Ylli ka rikthyer dy basketbollistët e Kosovës në Superligë, Erjon Kastratin dhe Gëzim Morinën, kurse kanë angazhuar edhe amerikanin Elyjah Clark. Klubet e elitës kanë bërë përforcime, duke synuar të realizojnë qëllimet që kanë për stinorin pranveror.

Trepça ka rikthyer në radhët e saj Drilon Hajrizin, kurse janë përforcuar edhe me Blend Mehanën dhe Roni Koshin, kurse Peja ka rikthyer në radhët e saj Leonard Mekajn, ndërsa Ponte Prizreni u përforcua me Divine Myles, ish-organizatorin e Sigal Prishtinës.

Skuadra bardhekaltër u përforcua me Blackston Gary Norman dhe Nigel Johnson, ndërsa Bashkimi me Stephen Xavier Croone. Vëllaznimi ka shtuar në radhët e tij Andi Shehun, Atik Koshin dhe Engjull Sollovën.

Por, jo vetëm klubet e Superligës së meshkujve kanë bërë përforcime, por edhe ato të Superligës së Femrave, Ligës së Parë të Femrave dhe Ligës së Parë të Meshkujve.

Bashkimi (Femrat) ka rikthyer Ulpiana Emrën dhe Vlera Vraniqin, ndërsa ka marrë edhe Teodora Sariq, që vjen nga Spanja. Kosovahome Prishtina u përforcua me Aulona Muhadrin dhe dy lojtaret e huaja Daniel Dajah dhe Tolefree Alexis nga NCAA. Edhe Penza ka qenë aktive me dy përforcimet amerikane Cooper Simone dhe Ashlie Howell, Enisa Qosjën nga Elbasani dhe kanë rikthyer Diedona Halitajn. Ndërkohë, Vëllaznimi u përforcua me Anila Selmanin dhe Anesa Korçën. Lojtare të huaja ka marrë edhe Trepça. Skuadra mitrovicase u përforcua me Andraque Quinnine dhe Allison Johnson.

Lista e përforcimeve

KB Trepça

Drilon Hajrizi

Blend Mehana

Roni Koshi

KB Golden Eagle Ylli

Erjon Kastrati

Elyjah Clark

Gëzim Morina

KB Ponte Prizreni

Divine Myles

KB Vëllaznimi

Andi Shehu

Atik Koshi

Engjull Sollova

KB Peja

Leonard Mekaj

KB Bashkimi

Stephen Xavier Croone

KB Sigal Prishtina

Blackston Gary Norman

Nigel Johnson

KBF Bashkimi

Ulpiana Emra

Vlera Vraniqi

Teodora Sariq

KBF Kosovahome Prishtina

Daniel Dajah Renee

Tolefree Alexis Renee

Aulona Muhadri

KB Llapi

Milot Morina LD

Niket Zhegrova LD

KBF Penza

Cooper Simone

Diedona Halitaj

Ashlie Howell

Enisa Qosja

KBF United Basketball

Sara Vraniqi LD

KB New Basket

Drini Rexha

Arbër Rushiti

Hakan Curciallo

Njike Aaron

KB Drita

Arian Mehmeti

Xzavier Barmore