Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Futbollistët e rinj të Shkollës së Futbollit Liria U15-B kanë shënuar fitore bindëse sot ndaj Shkollës së Futbollit Albionët U15 me rezultat të thellë 10:0.
Trajneri i Shkollës së Futbollit Liria, Sinan Osmani, u shpreh krenar për paraqitjen dhe suksesin e ekipit
“Me një rezultat impresiv prej 14 fitoresh pa asnjë humbje, me golaverazh prej 90 golave të shënuar dhe vetëm 10 të pranuar, arritëm të shpallemi kampionë pa konkurrencë”, u shpreh Osmani.
Ky sukses është dëshmi e punës, disiplinës dhe talentit të futbollistëve të rinj të Shkollës së Futbollit Liria, të cilët gjatë gjithë sezonit treguan dominim dhe shpirt garues.
