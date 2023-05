Tea deklaroi se është kërcënuar nga Kiara, Luizi: Kishte ngatërruar derën e policisë, shkoi për të bërë buzët

Luiz Ejlli ka qenë i ftuar mbrëmjen e së premtes në emisionin “Më lër të flas” të vëllezërve Veshaj.

Mes shumë rrëfimeve për eksperiencën e tij në BBVA, artisti shkodran është pyetur edhe në lidhje me deklaratat që ish-banorja Tea Trifoni ka bërë në drejtim të gruas së tij, Kiara Tito.

“Unë e pash mbrapa që kishte thënë më ka kërcënuar kur dola dhe gjoja kishte shkuar për të denoncuar por kishte ngatërruar derën. Ajo kishte shkuar të bënte buzët. I kishte dal koha me fry buzët, atëherë me shku te shefi, ‘Shef më ka kërcënuar Kiara’”, tha mes të qeshurave Luizi.

Luiz Ejlli (Foto: Më lër të flas)

Tutje, ai tha se emri i tij dhe Kiarës vazhdon që të përdoret për vëmendje nga të tjerët me dëshirën që të fitojnë sa më shumë klikime në emër të tyre.

“Vazhdojnë klikimet mor shpirt, duan klikime. Me të kërcënu Kiara Tiro, çohu Enver Hoxha. Ajo ka qen barsoleta më e bukur që do të kenë vdek me lot në Shkodër. Dy barsaleta janë thënë me vdek me lot në atë shtëpi, e para ‘Kiara Tito më ka kërcënuar dhe Olta Gixhari fiton Big Brother” – tha Luiz Ejlli.

Luizi dhe Kiara përndryshe u kurorëzuan në mbrëmje finale të Big Brother VIP Albania, në një ceremoni e cila u pa nga të gjithë në transmetim direkt.